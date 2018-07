Sie hilft einfühlsam und gelassen

Lisa Maßwig (v. l.), Emil (4) und Simone Engelhardt mit der „Paula“, ein Preis für „außergewöhnliche Leistungen zum Wohle der Allerkleinsten“. Seit sie selbst betroffen ist, engagiert sich auch Maßwig in der Frühchenhilfe. © Zeuner

Plankstadt.. Die „Entwicklungsfördernde Neonatalbegleitung“, sagt Simone Engelhardt, ist das, was sie intensiv in eineinhalb Jahren Fortbildungen lernte, und was Eltern frühgeborener Kinder eine reale Hilfe ist. Aktuell bescherte ihr das Engagement die „Paula“, eine Auszeichnung für außerordentliche Leistungen (wir berichteten).

„Damit hatte ich nicht gerechnet“, sagt die ehemalige Vorsitzende des

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4299 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 05.07.2018