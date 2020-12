Sie ist sein Sechser im Lotto

Plankstadt.Friedrich Zeilfelder – den alle nur Fritz nennen – und seine Frau Rosalinde (aber sie wird nur Linde genannt) hat der Sport verbunden. Kennengelernt haben sie sich auf dem Sportplatz – sie als Leichtathletin bei der TSG und er als Fußballer bei der Eintracht. Am heutigen Freitag feiern die beiden ihre Goldene Hochzeit.

Vom Sehen kannten sich die „Urplänkschter“ schon länger, bevor es dann funkte und sich die Beziehung entwickelte. Nach etwa anderthalb Jahren gaben sich die beiden dann das Jawort in der katholischen Kirche St. Nikolaus. Samstags war die Trauung und sonntags musste Fritz Zeilfelder wieder zurück in die Kaserne zur Bundeswehr, bei der er zu der Zeit gerade diente.

Dann wurde zunächst einmal ein Haus gebaut, bevor die Kinder kamen. Zwei Jungen machten die kleine Familie komplett. Mittlerweile sind auch eine Enkeltochter und ein Enkelsohn da. „Die beiden halten uns fit, da ist immer Leben in der Bude“, erklärt Linde Zeilfelder und lächelt. Die beiden sind in Plankstadt wohlbekannt. Gerade Fritz, denn er hat viele Jahre im Sozialamt – dann im Bürgerbüro – im Rathaus gearbeitet und dort zahllosen „Plänkschtern“ geholfen. So beliebt war er, dass die Mitarbeiter ein Schild „Fritz-Zeilfelder-Platz“ über seinem Arbeitsplatz aufgehängt haben, als er in den Ruhestand gegangen ist. Doch untätig ist er trotzdem nicht. Er engagiert sich im badischen Fußballverband und als Staffelleiter im Kreisverband Mannheim. Linde war neun Jahre lang Verkäuferin bei Dillenburgs im Spar-Markt.

Zuneigung noch lebendig

Ihr Geheimrezept für ihre lange Ehe ist Vertrauen in den jeweils anderen und dass man aufeinander Rücksicht nimmt. „Wir ergänzen uns immer“, meint Linde. An Fritz liebt sie vor allem, dass er so hilfsbereit und für jeden da ist. „Opa macht“, sagt schon die zweijährige Enkelin, wenn irgendetwas repariert werden muss. Und Fritz hat auch treffende Worte für seine Zuneigung: „Linde ist einfach mein Sechser im Lotto.“

Eine Feier ist wegen der Corona-Pandemie nicht möglich, die wird familienintern vielleicht im Frühjahr nachgeholt. Die Schwetzinger Zeitung wünscht alles Gute! grö

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 18.12.2020