Sie kennt alle Säle und Klaviere

Plankstadt.Wieder hat es eine Plankstadterin geschafft, auf 100 gelebte Jahre zurückblicken zu können: Sannchen Treiber, geborene Wacker, wird am Sonntag, 1. Dezember, 100 Jahre alt. Ein Gespräch mit ihr ist allemal lohnenswert, denn sie erlebt ihren großen Ehrentag in geistiger Frische und Beweglichkeit und noch immer ist sie am Geschehen in Welt und Heimat sehr interessiert.

Leider hat auch das

...