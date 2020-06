Sie labt sich am Borretsch

Plankstadt.Die Natur rückt dieser Tage bei vielen Menschen in den Fokus – auch durch die Kamera. „Diesen Schnappschuss habe ich in meinem Garten gemacht“, schreibt uns unsere Leserin Claudia Wacker aus Plankstadt.

Eine Biene labt sich am leuchtend blau blühenden Borretsch. „Wären nur solche insektenfreundlichen Kübel oder Beete in jedem Garten zu finden! Da ist noch nicht mal der grüne Daumen nötig“, macht Claudia Wacker allen Mut, auch ihren Garten in ein Insektenparadies zu verwandeln. / grö

