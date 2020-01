Sie lassen den Morgenstern leuchten

Plankstadt.Mit geistlichen Kompositionen aus der Zeit des Barocks bis in die Gegenwart hat das Ensemble „Blech hoch 5“ am Vorabend des Dreikönigsfestes in der evangelischen Kirche die Zuhörer auf eine besondere Klangreise mitgenommen. Atmosphärische Besonderheit verlieh der stimmungsvoll geschmückten Kirche der große Tannenbaum, die brennenden Kerzen sowie ein großer heller Stern, der von der Decke

...