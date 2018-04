Anzeige

Weg führt über Maulwurfhügel

Sie schickt Klaro bei unserem Besuch auf einen Abenteuerpfad, bei dem es drunter und drübergeht – das Thema ist Bewegung. Einmal wird der Weg erklärt; er führt mit großen Schritten über Maulwurfhügel, gebückt unter tiefhängenden Tannenzweigen hindurch, hickelnd oder hüpfend trockenen Fußes über Steine im Bach. Da es noch ganz viele Muskeln und Sehnen im Körper mehr gibt, geht es auf allen vieren durch den Tunnelhügel, flitzeschnell am wütenden Bären vorbei, der alle Kinder verjagen will. Über die Brücke an den Kletterturm und auf der anderen Seite wieder runter, mit kühnem Sprung in den See und hindurchschwimmen – fast ist es geschafft. Schnell noch über die drei Baumstämme, die quer liegen, springen, den einen entlang balancieren, aufs Fahrrad und über den Hügel flott durchs Ziel radeln – geschafft.

Wasser als Durstlöscher

Das alles machen die Kinder im Stehen nach, hüpfen, rennen auf der Stelle oder sitzen mit dem Po auf der Stuhlkante, halten sich mit beiden Händen daran fest und lassen ihre Beine in der Luft „radeln“. Bewegung macht Spaß und tut gut, das haben alle gemerkt. Aber man bekommt auch Durst, wenn man sich viel bewegt. Dann ist Wasser ein guter Durstlöscher.

Wie sich die Muskeln anstrengen, dadurch stark werden, wie Gelenke funktionieren und dass der gesamte Körper Bewegung braucht, schildert Wabnigg auch. Zur Klasse-2000-Stunde ist Klaus Zund gekommen. Er vertritt den Lionsclub Schwetzingen, der das Projekt an der Friedrichschule unterstützt. Er sagt: „Wir vom Lionsclub wollen die Prävention schon so früh wie möglich unterstützen.“

Klasse 2000 sei da ein perfektes Konzept, das nachhaltig wirke. Nach einer Studie würden Klasse-2000-Schüler im Jugendlichenalter deutlich weniger rauchen und hätten einen geringeren Alkoholkonsum.

„Gesundheit hängt für die Klasse-2000-Schüler mit Bewegung und gesundem Essen zusammen“, weiß Zund. Interessiert bleibt er bei einer Unterrichtseinheit dabei. Die verfolgt auch Sarah Böttiger von der Gesundheitskasse AOK, die am Ende jeder der beiden Klassen eine echte „Fitnessbox“ mit Spielgeräten für die Bewegung drinnen und draußen schenkt. Springseile, ein Ball, Frisbee-Scheiben, Cross-Boule-Bälle und viele Tipps für gemeinschaftliche Spiele sind darin verborgen und werden zum Einsatz kommen.

Gesundheit, gesunde Ernährung und Bewegung sind Aspekte, die an der Friedrichschule großgeschrieben werden. Mit Kater Cook etwa geht es an die Zutaten und Verhaltensregeln in der Küche, bevor leckere Gerichte gekocht werden. Dabei werden die Nahrungsmittel zu Familien, wie Familie Fruchtig, Familie Durstig oder Familie Frisch. Kindgerecht und leicht „verdaulich“ werden die gesundheitsfördernden Aspekte dabei vermittelt.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 26.04.2018