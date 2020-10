Sie möchte Rückzugsorte schaffen

Plankstadt.Gabi Tagscherer hat viele Ideen: Schulklassen sollen in die Bücherei eingeladen und Ferienprogramme veranstaltet und junge Leser mit neuen Medien angelockt werden. Seit Anfang September ist die Kunsthistorikerin die stellvertretende Leiterin der Gemeindebücherei. In München hat sie Kunstgeschichte studiert und war zuletzt zwölf Jahre lang als freiberufliche Kunstpädagogin in verschiedenen

