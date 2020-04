Sie proben derzeit mit CDs

Plankstadt.„Nach dem Aufruf der Schwetzinger Zeitung unter dem Titel ,Wie macht das Ihr Verein’ möchte ich Ihnen einmal unsere prekäre Situation schildern“, schreibt uns Georg Hendlein vom MGV Sängerbund-Liedertafel zu aktuellen Situation wegen des Coronavirus.

„Unser Chorleiter Fritz Kappenstein eröffnete uns Anfang des Jahres, dass er mit seinen drei Chören im Frühjahr 2021 drei Konzerte plane. So weit, so gut. Wir fingen also an, in den Singstunden kräftig zu proben, da es sich bei den Liedern um völlig neue, den Sängern unbekannte Stücke handelte. Dann kam dieser vermaledeite Coronavirus. Wie mittlerweile alle Chöre stellten auch wir die wöchentlichen Chorproben ein. Wie vernünftig das war, sah man dann, als sich die Situation richtig verschärfte“, schreibt Hendlein.

Schon lange vor Corona

„Um uns das Liederlernen zu erleichtern, bespielte und besang Kappenstein vier verschiedene CDs mit den Stimmen erster und zweiter Tenor sowie erster und zweiter Bass, vervielfältigte diese und teilte sie an die Sänger aus. Dieses geschah jedoch schon lange vor Corona, als hätte er etwas geahnt. Wie enorm wichtig das war, sieht man erst jetzt. Wir üben nun, jeder für sich zu Hause, was natürlich nicht mit einer Chorprobe zu vergleichen ist. Wir alle vermissen die Singstunden und unseren Chorleiter, der mit seiner erfrischenden, lockeren, jedoch auch wenn nötig strengen Art uns Sänger immer wieder begeistert“, so Hendlein.

„Der Chor, jeder Sänger für sich, versucht nun das Beste aus der jetzigen Situation zu machen. Erschwerend kommt hinzu, dass fast alle Mitglieder des Männerchores zur Risikogruppe mit weit über 65 Jahren gehören. Wir können nur hoffen, dass die Bevölkerung vernünftig ist und keinerlei Risiken eingeht, damit endlich wieder Normalität einkehrt“, so Hendlein in seiner E-Mail abschließend. Der Termin Frühjahr 2021 für das geplante Konzert kann nicht gehalten werden. Es soll zu einem späteren Zeitpunkt, wahrscheinlich im Herbst, stattfinden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 16.04.2020