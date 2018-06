Sie tanzen für den kleinen Colin

Anzeige

Plankstadt.Die Roten Funken der Tanzsportgarde sind auf einer Spendengala in Germersheim aufgetreten. Eine Welle der Solidarität konnte man in der Stadthalle erleben, um dem kleinen Colin zu helfen, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Karnevalsverein „Die Rhoischnooke“ hatte die Gala organisiert. Die Roten Funken haben mit ihrem Auftritt dazu beigetragen, dass über 7000 Euro gesammelt werden konnten. Mittlerweile hat der Junge laut Medienberichten auch einen Stammzellenspender gefunden. zg/grö