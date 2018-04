Sie verzaubert mit süßen Worten der Liebe

Anzeige

Plankstadt.Augen zu, in der Fantasie nach Paris reisen. Montmartre, Sacré-Coeur, ein Straßencafé. Akkordeonmusik, eine kraftvolle Stimme, die voller Wärme, Melancholie und Leidenschaft von Liebe, vom Alltag und dem Leben singt. Augen auf: In der gemütlichen Wärtschaft sind „LeRoiJulie“ auf der kleinen Bühne. Laurent Leroi spielt das Akkordeon – perfekt, mit der Mimik, die an Leid und Lebenserfahrung erinnert, jeder Ton scheint an den Körperfasern zu ziehen, dringt tief ins Gehör.

Julie André stimmt an „Sous le ciel de Paris“, über die pulsierende Stadt mit ihrem Flair, die Existenz unterm Pariser Himmel. Zuvor schildert sie in Worten, was im Lied zu hören sein wird, für alle, die des Französischen nicht mächtig sind. „Das nächste Lied habe ich selbst geschrieben“, erklärt sie. Es handelt von einer jungen Frau mit Kindern, Urlaub ist nötig – „Air de vacances“. Das Team der Wärtschaft kredenzt das „Amuese gueule“ – den Gaumenkitzler – ein Ei im Glas mit Minitomate und Shrimp. Die Melange aus Musik und Mahlzeit hat Potenzial, gibt Ambiente und entspannte Zeit, bildet den Rahmen für einen perfekten Abend, dem nichts fehlt.

Wie am Montmartre

In der Ecke sitzt ein Tisch mit drei „Mädels“, etwas weiter im Alter fortgeschritten, jedoch noch immer befreundet und mit viel Spaß dabei. Sie loben das „Ei im Glas“ aus vollen Tönen: „So lecker, gute Idee.“ Sie heben die Gläser, der Sauvignon-Chardonnay rinnt durch die Kehlen. Sie sehen ihre Welt nicht durch die „rosarote Brille“ – Edith Piaf in ihrem Lied „La vie en rose“ schon, denn sie ist verliebt, saugt die süßen Worte der Liebe in sich auf. Die drei Frauen werden still. „Wie am Montmartre“, sagt eine. Julie André hat heute einen Teil ihrer Familie mit dabei: „Ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen“, erzählt sie dem Publikum, das bereits im Winter 2017 ein Konzert mit den Beiden hier erleben durfte. Sie sei etwas aufgeregt, weil die Familie da ist, das spürt man nicht, wenn sie charmant plaudert. Dann ist Raum für Tomatensuppe „Marseillaise“, Coq au vin – Hühnchen in Rotwein. Während des Essens wir viel gesprochen, übers Leben, Urlaub, das Weltgeschehen.