Sie verzichten aufs jährliche Treffen in Hogwarts

Plankstadt.Hygieneregeln wie Abstand halten, Mund-Nase-Maske tragen oder immer gut lüften sind gerade beim aktuellen Anstieg der Corona-Fallzahlen wichtig. Die Einhaltung wird immer angemahnt. Dass man das auch humorvoll tun kann, beweist unser Leser Dr. Werner Augsburger-Müller aus Brühl. Er hat im Planktadter Vogelpark eine interessante Beobachtung bei den Waldkäuzen gemacht.

Er schreibt aus Sicht der majestätischen Vögel: „Mit dieser ,Sitzdemonstration’ bitten die Eulen des Vogelparks in Plankstadt um Aufmerksamkeit: Wir möchten Ihnen ein Vorbild sein. Wir tun alles Mögliche, um die Ausbreitung der Corona-Pandemie zu begrenzen. Wir halten Abstand, wir halten den Schnabel, wir vermeiden größere Versammlungen und Reisen. Warum auch nicht, ganz ehrlich: Ein Jahr ist schnell vorbei. Verzicht und Rücksichtnahme sind Tugenden, für die wir keine Gesetze oder Regeln brauchen – unser Verstand genügt.

Wir sind nicht wie die Papageien, die ständig laut singend oder krächzend ihre Spucke verbreiten. Wir drängen uns nicht in Haufen und Reihen zusammen, wie es die Spatzen tun. Im Gegensatz zu den Zugvögeln können wir unsere Reiselust zurückstellen. Auch auf die Teilnahme an sportlichen Aktivitäten sowie an den jährlichen Treffen in Hogwarts oder am Blocksberg verzichten wir. Ehrlich gesagt: All die genannten Einschränkungen fallen uns nicht schwer.

Weise handeln

Es wäre viel schlimmer, wenn wir durch fehlende Weisheit und ungeduldige Leichtfertigkeit immer mehr in Krisenstimmung kommen, am Ende im Käfig des Lockdowns eingeschlossen werden. Kurz gesagt: Warten Sie nicht immer nur auf Gesetze und Gebote, gehen Sie nicht an die Grenzen des Erlaubten oder darüber hinaus. Handeln Sie einfach ein kleines bisschen weise!“ Mit diesem Appell schließen die Waldkäuze „ihre“ kleine humorvoll zu verstehende Rede. Der Waldkauz ist übrigens die häufigste Eulenart in Deutschland. Er brütet vor allem in Wäldern, aber auch in Parks, Nistkästen oder manchmal in alten Scheunen.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 22.10.2020