Sie wollen Bedürftigen konkret helfen

Plankstadt.Festlich, abwechslungsreich und gemütlich ging es bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo) im von Adelheid Klein weihnachtlich geschmückten „Eviva“-Gastraum zu. Nicht nur darüber freute sich die Vorsitzende Gaby Wacker bei ihrer Begrüßung, sondern auch über die musikalischen Programmbeiträge von Birgit Amail-Funk, die einmal mehr mit gekonnten Klavierstücken und exzellenten Liedbeiträgen eine angenehme Adventsstimmung zu zaubern wusste, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bürgermeister Nils Drescher lobte in seinem Beitrag die sozialverantwortliche Ausrichtung der Awo. Er wies darauf hin, dass die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in der Gemeinde ganz oben auf der Prioritätenliste stehe. Des Weiteren sollen zwei neue Praxen den Ärztemangel überwinden helfen. „Herz“ und „Hilfe“ sind die Attribute, die nicht nur bei der Awo zu finden sind, sondern auch bei den „Alles-Rettern“. Dieses Projekt ist seit kurzem im alten „Haisl“ am Rathausplatz zu finden, erläuterte Peter Schmitt, Mitbegründer dieser Initiative. Ziel ist es, die Umwelt zu schützen und den Wegwerfwahn zu bekämpfen. Viele Dinge des täglichen Lebens, die nicht mehr benötigt werden – beispielsweise Lebensmittel, Geschirr oder Kleidung – werden gesammelt und an andere Menschen kostenlos abgegeben. Schmitt ist es wichtig, dass nicht nur bedürftige Menschen, sondern alle willkommen sind.

„Die Awo wird vor allem lebendig durch ihre Mitglieder vor Ort“, leitete die stellvertretende Awo-Kreisvorsitzende Renate Schmidt zu den Ehrungen über: Es wurden unter anderem Gemeinderätin Jutta Schneider und Gerhard Wacker geehrt. Schneider und Wacker arbeiteten im Vorstand als Kassenprüferin und Schriftführer mit. Wacker habe darüber hinaus von 1999 bis 2004 den Awo-Kreisverband als Vorsitzender geleitet. „Sie geben den seit 1919 historisch gewachsenen Leitlinien der Awo ein Gesicht: Neues beginnen, Solidarität schaffen und Bedürftigen konkret helfen“, so Schmidt.

Zum Nachdenken angeregt

Nach Weihnachtsliedern regte das von Hans-Peter Christ in Blindenschrift vorgelesene Brecht-Gedicht „Die gute Nacht“, das mit den aussagekräftigen Zeilen endet „…mehr konnte die Welt für den Christ nicht tun“, zum Nachdenken an. Mit viel Schmunzeln über eine von der ehemaligen Landtagsabgeordneten Rosa Grünstein vorgelesenen Geschichte zum DWB, dem Dienstweihnachtsbaum, ging die Feier mit einem von Monika und Walter Stumpf verteilten Geschenk zu Ende. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 19.12.2018