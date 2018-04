Sie zeigen sensationellen Kampfsport

Anzeige

Plankstadt.Seine Kampfkunst zeigt der Verein „Nhan Vo Dao“ in der Sporthalle der Humboldtschule, Antoniusweg 12, am Sonntag, 22. April, um 15 Uhr in einer Vorführung, zu der alle Interessierten eingeladen sind. Die Veranstaltung dauert etwa eine Stunde und der Eintritt ist frei.

Unterstützt wird der Verein vom Verband der Nhan-Vo-Dao-Vereinigung, der mit seinem Vorführteam, das vorwiegend aus Schwarzgurt- und Dangträgern besteht, neben dem normalen Trainingsprogramm auch entsprechend hochwertige Techniken zeigen wird. Traditionelle Kampftechniken mit Stock und Schwert sind ebenso enthalten wie sensationelle Bruchtests, verspricht der Verein. Zielsetzung ist es, die Kampfkunst und Trainer vorzustellen und Interessierten die Möglichkeit zu geben, es in kostenlosen Schnuppertrainings im Mai selbst auszuprobieren. Die Kampfkunst und Selbstverteidigung „Nhan Vo Dao“ hat asiatische Wurzeln und ist auf leicht zu erlernenden Techniken aufgebaut, die von jedermann ausgeübt werden können.

Breite Palette an Techniken

Die Sportart ist auf den Breitensport ausgerichtet und bietet eine breite Palette an Techniken, aus denen sich der Schüler die für ihn persönlich am besten geeigneten auswählen kann. Daher sollten sich speziell Erwachsene angesprochen fühlen, die sich in einer netten Gemeinschaft sportlich betätigen und Selbstverteidigung lernen möchten. Wer Interesse hat, sollte die Vorführung nicht verpassen, kann aber auch zum Schnuppertraining während der normalen Trainingszeiten kommen.