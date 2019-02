Sieben Abende rund um Demenz

Plankstadt.Die Senioreninitiative Plankstadt (SIP) startet im Frühjahr aufgrund der großen Nachfrage die zweite Auflage ihrer Seminarreihe für Angehörige von Demenzkranken. An sieben Themenabenden werden alle wichtigen Fragen rund um das Thema Demenz behandelt. Das sind die medizinischen Grundlagenkenntnisse, der Umgang mit Dementen im Alltag, Rechtsfragen, herausfordernde Situationen, Pflege und Pflegeversicherung, Entlastung für Angehörige und die letzte Lebensphase.

Die Teilnehmerzahl ist auf 15 begrenzt, damit Fragen gestellt und beantwortet werden können. Anmelden sollten sich nur Interessenten, die voraussichtlich an allen Abenden teilnehmen können. Die Teilnahme ist kostenlos. Termin ist dienstags um 18.30 Uhr, im Caritas-Altenzentrum. Die Termine sind der 26.3 März, 2., 9. und 30. April, 7., 14. und 21. Mai. Referenten sind Angelika Elsner, Dieter Karau, Dr. Ulrike Klimpel-Schöffler und Gabriele Piuma vom Pflegestützpunkt Landratsamt Rhein-Neckarkreis. Anmeldungen bei Martina Mehrer, Telefon 06202/200631 oder per E-Mail an martina.mehrer@plankstadt.de. zg

