Haben Sie auch ein WM-Tippspiel laufen? Wir ja. Das hat bei uns Tradition. Mein Mann verbringt Stunden damit, sich Gedanken über die Partien zu machen. Wer gewinnt? Wie viele Tore fallen? Könnte ein Unentschieden aus taktischen Gründen ein guter Tipp sein? Ich tippe dagegen eher aus dem Bauch heraus und bringe das Wissen ein, das ich aus der Zeitung sowie aus Gesprächen meiner Kollegen aufschnappe. Bisher fahre ich damit ganz gut. Wissen Sie, wo ich stehe? Zumeist belege ich einen der ersten drei Plätze. Und mein Mann? Der bewegt sich im hinteren Drittel. Und das wurmt ihn ungemein. Schließlich kennt er sich in puncto Fußball wirklich gut aus. Immerhin ist unser sechsjähriger Sohn noch schlechter. Aber der ist ja auch noch Anfänger. Bleibt abzuwarten, was diese WM noch bringt – zahlreiche Überraschungen hielt sie ja schon bereit – vor allem, was die Favoriten angeht. Heute tippe ich auf jeden Fall auf einen Deutschland-Sieg, der sich auch wunderbar beim Public Viewing im Welde-Lustgarten verfolgen lässt. Und Sie?