Plankstadt.Bei der Jahreshauptversammlung des Bürgerbus-Vereins machten die Berichte der Vorstandsmitglieder die erfolgreiche Entwicklung deutlich: steigende Fahrgastzahlen, gesicherte Finanzierung und hohe Akzeptanz in der Bevölkerung. Die seit letztem Herbst geänderte Streckenführung und damit verbunden die Einführung des 30-Minuten-Taktes sowie des Samstagsfahrbetriebs trugen maßgeblich zu dieser positiven Entwicklung bei, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Sigrid Schüller gab in der Versammlung bekannt, dass sie sich als Geschäftsführerin zurückziehen wolle. Sie hatte das Projekt seit 2011 maßgeblich mitgestaltet und vorangetrieben und will jetzt etwas kürzertreten. Selbstverständlich bleibe sie dem Verein weiterhin als Fahrerin erhalten, kündigte sie an.

Der Vorstand Vorsitzender: Werner Wohlfahrt; Stellvertreter: Rolf Hamm. Geschäftsführer: Willi Lieske; Schatzmeister: Andreas Kistner. Kassenprüferinnen: Roswitha Kolb und Susanne Fiedelak; Fahrervertreter: Heiner Wolf. Beisitzer: Sigrid Schüller (Unterstützung der Geschäftsführung), Ga-by Wacker (Pressearbeit und Schriftführung), Karl Schleich (Werbung), Dieter List (Einsatzplanung), Knut Doll (technische Planung) sowie Hei-di Günther und Dr. Arno Neidig. zg

Fahrervertreter Heiner Wolf verwies in seinem Bericht unter anderem auf die zusätzlichen Einsätze wie Ortsmittefest, Straßenfest, Weihnachtsmarkt sowie Teilnahme am Sommertagszug. Nach dem von Roswitha Kolb abgegebenen Kassenprüfbericht, der Schatzmeister Andreas Kistner eine vorbildliche Kassenführung attestierte, erfolgte die Entlastung des Vorstands.