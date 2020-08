Soldaten hinter der Kirche

Plankstadt.Der Artikel „Als lieber Gruß oder aus Prestigegründen“ von Gemeindearchivar Ulrich Kolbeke aus unserer Ausgabe vom 12. August – oder genauer gesagt die Postkarte der „durstigen Plankstädter in Bitsch“ – hat Wolfgang Geiger inspiriert. Der Plankstadter, der sich auch im Heimat- und Kulturkreis engagiert, hat nämlich ein altes Foto bei sich entdeckt.

Auf diesem ist eine Gruppe von Soldaten vor der evangelischen Kirche abgebildet. Es handelt sich um die 215. Infanteriedivision, 1. Infanterie-Regiment 380, 1. Kompanie aus Heilbronn. „Sie waren vor 1940, vor Beginn oder zu Anfang des Frankreichfeldzuges in Plankstadt stationiert. Von hier aus wurden sie nach Bergzabern verlegt. Die Soldaten waren bei Familien einquartiert. Am Sportplatz war das Materiallager und der Kompanieplatz“, schreibt uns Wolfgang Geiger.

Er hat aber auch noch eine ganz persönliche Bindung zu diesem Foto. „Das Wachlokal befand sich in der Leopoldstraße 52, meinem Elternhaus“, so Geiger. Auf dem Foto ist auch sein Vater abgebildet – der Soldat, der auf der rechten Seite ganz zuvorderst sitzt. Seine Mutter war Schneiderin und hat in der Nacht meist genäht. Die wachhabenden Soldaten waren froh, jemandem zum Erzählen zu haben – so bahnte sich die Liebesgeschichte an. grö

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 21.08.2020