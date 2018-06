Anzeige

Plankstadt.Das Heimatmuseum in der Schwetzinger Straße 17 hat immer am letzten Sonntag eines Monats geöffnet, so auch am 24. Juni von 14 bis 17 Uhr. Nicht nur das alte Bauernhaus, sondern auch die aktuelle Jahresausstellung „Alles Glas“ – im Juni zum letzten Mal – sowie die Dauerausstellung in der Scheune können besichtigt werden.

In der Sonderausstellung ist zu sehen, wo uns im täglichen Leben Glas begegnet und es gibt Interessantes über die Entdeckung und Herstellung zu erfahren. Ebenso sind Sonderführungen für Klassen, Kindergärten oder Vereine. zg

Terminabsprachen sind möglich mit Heidrun Engelhardt-Geiß, Telefon, 06202/1 53 52, oder Bruno Rafflewski, Telefon 06202/2 22 40.