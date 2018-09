Sonderfahrplan zum Straßenfest

Plankstadt.Beim Straßenfest lockt die Gäste ein variantenreiches Programm. Damit auch das Hin- und Wegkommen kein Problem ist, verkehrt am Festwochenende der Bürgerbus der Gemeinde. Der Bus ist am heutigen Samstag von 14 bis 20 Uhr unterwegs, am morgigen Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Die Abfahrt erfolgt im 30-Minuten-Takt ab Ladenburger/Eppelheimer Straße, teilt der Bürgerbusverein mit.

Zusätzlich zum Sonderfahrplan ist der Verein am Sonntag ab 11 Uhr mit einem Infostand am Eingang der Festmeile präsent. Die Aktiven informieren dabei über die Arbeit des Vereins. Wer sich für die Tätigkeit als Fahrer interessiert, erhält hier auch alle erforderlichen Informationen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 15.09.2018