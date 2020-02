Spannung und Fußball

Sportmoderator Ulli Potofski kommt zur Krimlesung nach Plankstadt. © dpa

Plankstadt.„Das Runde muss ins Eckige“ lautet ein alter Fußball-Spruch. Gewiss ist auf jeden Fall, dass der Potofski in die „Wärtschaft“ muss! Denn so unterhaltsam wie Ulli Potofski bringt kaum ein Moderator seinen Fans Geschichten von Freundschaft und Fußball nahe, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters.

Der legendäre Sportmoderator, Autor und „Let’s Dance“-Teilnehmer gastiert am Freitag, 14. März, in der „Wärtschaft“.

Passend zur Krimilesung serviert das Team der „Wärtschaft“ ein Drei-Gänge-Menü mit Spezialitäten „vun doo“. Einlass ist Abend ab 18.30 Uhr, zur Begrüßung gibt es einen Aperitif. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Die Bewirtung erfolgt zwischen den Lesungsteilen.

Karten für das Krimi-Dinner gibt’s in der „Wärtschaft“, sie kosten 50 Euro pro Person. Im Eintrittspreis enthalten sind das Drei-Gänge-Menü und das Begrüßungsgetränk. Tische und Sitzplätze sind nummeriert. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 13.02.2020