Anzeige

Plankstadt.Seit Jahren beteiligt sich der Spanferkelhof Helmling am Landesprogramm „Gläserne Produktion“. Am Dienstag, 1. Mai, ist die Bevölkerung auf den Hof im Jungholz eingeladen, um in den Stall und hinter die Kulissen schauen zu können. Das Angebot dürfte vor allem Familien mit Kindern interessieren. Für die Kleinen gibt es einen Streichelzoo und Ponyreiten.

Für die großen Besucher locken Spanferkel, Spargelgemüse und Erdbeeren. Für die Getränke sorgt die TSG Eintracht Plankstadt, das Café betreibt die Bäckerei Gehrig. Stephan „Stips“ Kraus-Vierling und sein Bruder Andy „Doc“ Kraus heben die Stimmung mit Rock, Pop und Schlagern. Beginn ist am Maifeiertag um 11 Uhr. Der Spanferkelhof Helmling ist am besten mit dem Rad oder zu Fuß zu erreichen, da die Parkplätze begrenzt sind. vw