Sparkasse macht den Anfang

Plankstadt.Filialleiterin Erlen Koch ist überglücklich. „Viele Kunden sind heute schon kurz vorbeigekommen, um zu schauen, wie schön es geworden ist. Wir haben jetzt endlich moderne, klimatisierte Räume und sind technisch bestens ausgestattet, sagt die Leiterin des siebenköpfigen Sparkassenteams in Plankstadt. Am Dienstag öffneten sich die Türen der schicken neuen Filiale auf dem Adler-Areal.

Nach eineinhalbjähriger Bauzeit kann die Sparkasse Heidelberg hier im neuen Gebäude eröffnen. Schön ist sie geworden: hell, offen und modern – die alten Ansichten aus dem Gemeindearchiv, von Ulrich Kobelke ausgewählt, sind schöne Reminiszenzen. Vorstandsmitglied Stefan Beismann freut sich: „Gerade einmal einen Katzensprung von unserer ehemaligen Filiale in der Wilhelmstraße entfernt, bieten wir unseren Kunden hier zeitgemäße Bankgeschäfte auf höchstem Niveau.“ Und er gibt zu: „Als ich zum ersten Mal in der alten Filiale vorbeigeschaut habe, habe ich die Hände überm Kopf zusammengeschlagen. Der Sanierungsbedarf wäre riesig gewesen, der Neubau ist für alle ein Gewinn.

Vier Beratungszimmer, eins mit sechs Plätzen, Wandbildschirm und neuer Medientechnik, warten auf ihren Einsatz. Und dieser nachhaltige Raum mit Eichentisch aus Odenwaldholz kann nach Corona auch für Vereinsberatungen genutzt werden, verspricht Regionaldirektor Markus Fissl, der just in Plankstadt einst seine Bankausbildung begonnen hat. Zudem steht ein Selbstbedienungsfoyer mit Terminals für Überweisungen, Kontodrucker und für Ein- und Auszahlungen bereit. Stefan Beismann unterstreicht: „Die Investition in diese Filiale ist unser klares Bekenntnis zur Gemeinde Plankstadt.“

In dem neuen Dienstleistungskomplex sind neben der Sparkasse auch andere Einrichtungen zu finden, beispielsweise eine Ergotherapie- und eine Zahnarztpraxis. Regionalleiter Dirk Winkler, Filialleiterin Erlen Koch und das gesamte Team begrüßen seit Dienstag die Kunden in den neuen Räumen. Sie überreichen eine faire, nachhaltige Schokolade mit Plankstadter Motiven. jüg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 08.07.2020