SPD fordert Prioritätensetzung für große Bauvorhaben

Plankstadt.Der Vorstand des SPD-Ortsvereins hatte in seiner Sitzung zur Vorbereitung auf die Kreistags- und Gemeinderatswahl im kommenden Jahr ein volles Programm abzuarbeiten, heißt es in einer Pressemitteilung der Sozialdemokraten.

Überlagert habe die Zusammenkunft allerdings „das für die SPD katastrophale Ergebnis“ bei der Landtagswahl in Bayern und dessen Auswirkungen auf die Bundes-SPD. Die bayerischen Sozialdemokraten hätten nicht überzeugend darstellen können, für was sie politisch stehen. Ganz anders agiere die Plankstadter SPD, so die einhellige Meinung der Vorstandsmitglieder.

Schon im Kommunalwahlkampf 2014 habe die SPD klar und deutlich ihre Positionen dargelegt. Sie sei Mitinitiator für den Bürgerentscheid gegen die Wiedereinführung der Straßenbahn in der Ortsdurchfahrt Schwetzinger- / Eppelheimer Straße und bei der Befragung für die Beibehaltung des Standorts der Sportplätze gewesen, heißt es weiter. Auch für die Gemeinderatswahl werde die SPD ein Programm vorlegen, bei dem die Wähler wissen, woran sie sind.

Markante Programmpunkte wurden benannt: Die SPD ist bei den vielen großen Bauvorhaben der Gemeinde für eine Prioritätensetzung, da nicht alle Maßnahmen gleichzeitig durchgeführt werden können. Hierzu sei ein realistischer Finanzierungsplan notwendig. Oberstes Gebot einer verantwortungsbewussten Haushaltspolitik sei Sparsamkeit. Der Belastung der Bürger durch immer höhere Steuern und Gebühren müssten Grenzen gesetzt werden.

Mitgliederbefragung zu Vorsitz

Der SPD-Landesverband führt eine Mitgliederbefragung zum Landesvorsitz durch. Kandidaten sind bislang die derzeitige Landesvorsitzende Leni Breymaier und der Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci. Nach einem Meinungsbild im SPD-Ortsvereinsvorstand ergab sich eine Mehrheit für Leni Breymaier.

Großes Lob vom Ortsvereinsvorstand erhielt der Landtagsabgeordnete Daniel Born für seine Rede im Landesparlament. Er hatte sich für mehr Sprachförderung in den Schulen ausgesprochen. „Schülerinnen und Schüler, die von zu Hause aus Deutsch sprechen und die, die es nicht von zu Hause aus sprechen, haben eine gute Schule verdient“, habe der Kernsatz seiner Rede gelautet. Heftig sei der SPD-Politiker mit der Schulpolitik der AfD ins Gericht gegangen.

Der SPD-Position stehe die AfD-Schule gegenüber. Da solle die Schulgemeinschaft durch den Pausenhof flitzen, um zu schauen, ob an einer Ecke ein Satz auf Russisch oder Kosovarisch oder in seinem Fall Kurpfälzisch gewechselt werde. Das passe zu einer Partei, die im Internet Foren anbiete, in denen Schüler ihre Lehrer anschwärzen sollen, meint die SPD abschließend. zg

