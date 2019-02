Speeddating mit Politikern

© Ober

Plankstadt.„Deine Stimme zählt“, das ist das Motto des Wintergrillens. Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr findet es auch in diesem Jahr wieder mit den 13- bis 17-Jährigen in der Gemeinde statt. Am Freitag, 22. Februar, wird sich von 17 bis 19 Uhr für die Jugendlichen alles um die Kommunalwahl im Mai drehen.

„Viele der Jugendlichen sind Erstwähler und haben so die Möglichkeit, sich auf den aktuellen Stand zur Kommunalwahl zu bringen und einiges über die Kommunalpolitik in ihrer Gemeinde zu erfahren“, erklärt Bürgermeister Nils Drescher. Bei einem Speeddating können die Jugendlichen den Vertretern der Gruppierungen im Gemeinderat Fragen stellen. Danach wird es eine offene Fragerunde geben. Zudem wird natürlich gegrillt. „Letztes Jahr hat die Jugendbeteiligung beim Wintergrillen ihren Anfang genommen“, erinnert sich Bürgermeister Nils Drescher. Viele Wünsche und Vorschläge vom Wintergrillen wurden im Laufe des vergangenen Jahres umgesetzt, sodass die Ergebnisse der Jugendbeteiligung deutlich sichtbar sind, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung.

Keine Anmeldung nötig

Die Jugendlichen sind per Post zum Wintergrillen eingeladen worden. Es findet in Kooperation mit dem Jugendhaus von Postillion statt. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren können daher auch spontan vorbeikommen.

Weitere Fragen zum Wintergrillen beantworten Vivien Schmitt, Telefon 06202/20 06 36, und Kirsten Erbach, Telefon 0176/12013869. zg

