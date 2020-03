Spieglein an der Wand

Hallo Kinder! Bevor ich morgens aus dem Hause gehe, schaue ich im Spiegel noch einmal nach, ob die Haare meines Fells gut sitzen. Ihr überprüft vielleicht auch noch einmal, ob eure Frisur passt. Aber warum sehen wir uns im Spiegel überhaupt? Das liegt daran, dass das Licht vom Spiegel genauso zurückgeworfen wird, wie es hineinfällt. Das nennt man Reflexion. Damit wir uns klar sehen können, muss die Oberfläche des Spiegels ganz glatt und eben sein. Sonst würden wir uns nur verzerrt wahrnehmen. Wer sich schon einmal die Scherbe eines Spiegels angesehen hat, der weiß, dass der eigentliche Spiegel hinter einer Glasscheibe liegt. Denn auf das Glas wird eine dünne Schicht von Aluminium oder Silber aufgetragen. Glas ist dafür deswegen so gut geeignet, weil es Licht besonders gut durchlässt – es ist ja schließlich durchsichtig. Übrigens haben die Menschen schon früher versucht, Spiegel zu bauen und dafür dünne Scheiben aus Kupfer oder Bronze so stark poliert, bis sie sich darin sehen konnten. So gut wie die heutigen Spiegel hat das aber nicht funktioniert – man hat sich nur undeutlich gesehen.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 03.03.2020