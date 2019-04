Spielangebot erweitert

Plankstadt.Für die Jüngsten der Gemeinde gibt es jetzt einen neuen Spielplatz. Beim Tennisclub in der Jahnstraße 28 können sie ungestört toben und Ballspiele ausprobieren, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Für die offizielle Einweihung des Spielareals am Samstag, 13. April, ab 14 Uhr hat sich die Gemeinde mit dem Tennisclub zusammengetan, der zeitgleich die Saisoneröffnung feiert. Alle Bürger sind eingeladen.

Gäste bis zwölf Jahre können den Spieleparcours, Erwachsene beim Schleifchenturnier den Tennis-Sport erleben. Los geht es bereits um 13 Uhr mit dem Come together auf der Terrasse beim Vereinsheim, wo die Gäste und Mitglieder bei Fingerfood in lockerer Atmosphäre in den Nachmittag starten.

Preise für die Gewinner

Um 14 Uhr wird es dann offiziell mit einer Begrüßung durch den TC-Präsidenten Joachim von Morstein, der sich Grußworte und die offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Nils Drescher anschließen. Direkt danach stellen Kinder und Jugendliche ihr Geschick beim Spielplatzparcours mit Basketball-Freiwürfen, Zielschlägen mit Tennisschläger und Ball, bei Tischtennis-Matches und Boule unter Beweis. Wer am Ende noch die Balance auf der Slackline hält, kann mit Spannung der Siegerehrung entgegensehen, bei der Preise auf ihre Gewinner warten.

Parallel dazu finden auf den Plätzen die ersten Begegnungen beim Schleifchenturnier statt, bei dem auch Gäste auf die Plätze gehen können. Gegen 16 Uhr wird Bürgermeister Nils Drescher die Siegerehrung des Spielplatzparcours vornehmen, das Tennisturnier legt dann eine Pause ein.

Ab 16.30 Uhr gehen die Tenniscracks bei ihrem Wettbewerb in die finalen Ausscheidungen. Vor dem gemütlichen Ausklang ab 18 Uhr werden auch hier die Sieger ausgezeichnet. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 13.04.2019