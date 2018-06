Anzeige

Plankstadt.Unbekannte Täter sind am Samstag zwischen Mitternacht und 7.40 Uhr in einen Döner-Imbiss in der Schwetzinger Straße eingebrochen. Über einen Seiteneingang hatten sich die Täter Zugang zu dem Haus verschafft. In dem Laden im Erdgeschoss haben sie einen Geldautomaten aufgebrochen und daraus Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Aus einer Kasse hinter dem Tresen entnahmen die Täter Bargeld in Höhe von über 200 Euro.

Die Versuche, in die darüber liegenden Wohnungen im ersten und zweiten Obergeschoss einzubrechen, scheiterten.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0621/1 74 44 44 zu melden. pol