Spinat, Eier und Brezeln

Hallo Kinder! Heute ist Gründonnerstag, der Tag vor Karfreitag. An diesem Tag wird traditionell ein grünes Gericht ohne Fleisch gegessen. Bei uns im Fuchsbau gibt es deswegen heute leckeren Brokkoli! Kohl, Nesseln und Salate sind auch sehr beliebt. In Österreich wird vor allem Spinat mit Spiegelei serviert und in Hessen essen die Menschen grüne Soße. Es gibt aber noch mehr Bräuche: Abergläubische Theorien besagen, dass mit dem Verzehr der grünen Mahlzeit die Kraft des Frühlings aufgenommen wird und ein heilvolles Jahr nahe. Und auch Eier, die an diesem Tag gelegt werden, sollen besonders viel Glück bringen. In Mühlhausen, Thüringen, essen die Einwohner heute Brezeln – wer das nicht macht, dem wachsen angeblich Eselsohren. Die Kinder in der Oberlausitz ziehen von Tür zu Tür und bitten – ganz wie an Halloween – um Süßigkeiten. Der Gründonnerstag ist übrigens nicht nach der Farbe benannt. Vermutlich ist das mittelhochdeutsche Wort „greinen“, das so viel wie „weinen“ bedeutet, gemeint. Und ihr? Esst ihr heute auch etwas Grünes?

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 18.04.2019