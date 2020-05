Sport im Freien

Deutlich wird auf den zu haltenden Ab-stand hingewiesen. © Schöffmann

Plankstadt.Die TSG Eintracht startet in den Outdoor-Sportbetrieb. Seit dem 13. März – also zehn Wochen lang – stand der Sport- und Spielbetrieb aufgrund des Corona-Lockdowns still. Seit Montag, 25. Mai, startet der Verein wieder mit einem Outdoor-Sportprogramm durch, heißt es in einer Pressemitteilung.

Auf Grundlage der Verordnung des Kultusministeriums über den Wiedereinstieg in den Betrieb von Sportanlagen vom 10. Mai wurden Sicherheits- und Hygienevorschriften erarbeitet und umgesetzt. So muss man sich beispielsweise zu jedem Training anmelden, da nur begrenzte Teilnehmerzahlen möglich sind – fünf Personen auf 1000 Quadratmetern. „Zum Glück verfügt der Verein über eine sehr großzügige Sportanlage, so dass es möglich war, sehr viele Programme anzubieten“, so die Mitteilung. Nicht nur die üblichen Outdoor-Sportarten wie Fußball (in der coronakonformen Variante) und Leichtathletik werden jetzt auf dem Sportgelände stattfinden. Auch Karate und diverse Turn- und Gymnastikgruppen ertüchtigen sich auf dem Freigelände.

Spezieller Belegungsplan

Ein spezieller Belegungsplan mit separaten Ausgängen, Laufwegen und Fahrradabstellplätzen wurde erstellt. Dieser Belegungsplan und die erstellten Sicherheits- und Hygienevorschriften wurden mit dem kommunalen Ordnungsamt abgestimmt. zg

Info: Informationen unter www.tsg-eintracht.plankstadt.de.

