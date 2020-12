Sprechstunde für Beglaubigungen

Plankstadt.Aufgrund großer Nachfrage wurde bereits eine Warteliste für die erste Beglaubigungsstunde in 2021 erstellt. Wer am 10. Dezember nicht mehr aufgenommen werden konnte, sollte sich den nächsten Termin dringend vormerken, teilt Martina Mehrer aus dem Rathaus mit.

Am Freitag, 5. Februar, wird Tillmann Schönig wieder zwischen 8.30 und 12 Uhr im Ratssaal Beglaubigungen ausstellen. Bei Interesse können sich Plankstadter Bürger und Bürgerinnen bei Martina Mehrer vorab anmelden. Wer sich bereits vormerken ließ, sollte bitte zeitnah die genaue Uhrzeit für seinen Termin absprechen. Mitzubringen sind Ausweispapiere und 10 Euro je Beglaubigung. Anmeldung telefonisch unter der Nummer 06202/20 06 31 oder per E-Mail an martina.mehrer@plankstadt.de. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 29.12.2020