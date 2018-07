„Sprecht uns an, schickt eure Ideen“

Anzeige

Wünsche und Ideen

Große Plakate mit den zusammengefassten Wünschen und Ideen der Jugendlichen aus dem ersten Treffen hingen an der Wand im Wasserturm, an Stellwänden Pläne, die zeigten, wo der Chill-Container und die Holzpavillons aufgestellt werden können. Einen Fitnesspark werden die Verantwortlichen nicht realisieren können, jedoch gerne eine Fitnessstrecke planen.

„Kino war auch gewünscht, wir haben eine Popcorn-Maschine besorgt, die zum Einsatz kommt, wenn wir Lizenzfilme im Keller des Gemeindehauses zeigen“, schilderte Drescher, dass in Absprache mit der Gemeindebücherei erste Filme gezeigt werden sollen.

Priorität hat an diesem Abend der Chill-Container, der wohl am Dirtpark seinen Platz finden soll. Gemeinsam kümmern sich Gemeinde, Jugendarbeit und Jugendliche um die Organisation des Container-Ausbaus, die in Eigenregie gemacht wird. Zwei Sitzebenen soll der erhalten, am liebsten aus stabilem und dauerhaften Robinienholz. Die Bauaktion soll am Freiwilligentag der Metropolregion am 15. September stattfinden.

Einen Gutschein eines Baumaterialgeschäfts gibt es schon, weitere Sponsoren sind angefragt. „Der fertige Container bleibt bedingt mobil“, erklärte Drescher dazu, denn mit ein wenig Transportaufwand könne der Container auch einmal an einer anderen Stelle seinen Platz finden. Wie das Äußere aussehen wird, wird noch entschieden, ob Sprayer ins Boot geholt werden oder die Jugendlichen selbst aktiv werden. Ist der Container am Start, werden die beiden Holzpavillons ins Visier genommen, die als Trefforte im Bereich der Goggelrobber und am Hüttenweg.

Arbeitsgruppe gegründet

Eine eigens gegründete Arbeitsgruppe mit acht Personen hat sich für regelmäßige Treffen in Sachen Jugendarbeit bereiterklärt. Geplant ist eine Fragerunde mit dem Gemeinderat zur anstehenden Kommunalwahl, dabei können die Jugendlichen dann erfahren, was in den Programmen der einzelnen Parteien für den Nachwuchs drinsteckt.

Nach knapp einer Stunde intensiven Austauschs beim Wasserturm-Treff gab es Pizza für alle und nur zufriedene Gesichter.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 24.07.2018