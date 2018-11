Plankstadt.„Ex oriente lux“, also wörtlich übersetzt „Aus dem Osten kommt das Licht“, schreibt Gemeindearchivar Ulrich Kobelke zu diesem Foto, das er bei Sonnenaufgang gemacht hat. Der Kirchturm von St. Nikolaus scheint mit Gold überzogen, so sehr wird er von der Sonne angestrahlt. Das passt, bezieht sich der Spruch „Ex oriente lux“ doch auch aufs Christentum, das aus dem Osten nach Europa kam und die Erleuchtung, also die Weisheit Gottes, gebracht hat. / grö

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 17.11.2018