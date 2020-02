Standbesitzer sind zufrieden

Plankstadt.Zwei Kalenderwochen und drei Markttage sind bereits vergangen, seitdem der Wochenmarkt nicht mehr am Rathausplatz vorzufinden ist. Aufgrund der Sanierung des Gemeindezentrums musste dieser seinen angestammten Standort verlassen und auf den weniger zentral gelegenen Festplatz ausweichen.

Wie die Gemeindeverwaltung im Vorfeld betonte, sei der Festplatz eine gute Alternative, weil genügend Parkplätze vorhanden sind. Doch wie ist die Zwischenbilanz der Standbesitzer nach den ersten paar Wochen? Haben Sie sich mit dem neuen Standort angefreundet? Und kommt nach wie vor gleich viel Kundschaft auf den Markt? Im Gespräch mit unserer Zeitung äußern sich die Standbesitzer zu dem mehr oder minder freiwilligen Umzug vor allem positiv.

Lob an die Gemeindeverwaltung

„Das Publikum ist schon ein anderes hier am Festplatz. Es kommen mehr Leute aus der Nachbarschaft“, erzählt Michael Klever, der Obst und Gemüse an seinem Stand anbietet. „Man kann hier gut parken, die mobile Kundschaft kommt auch weiterhin regelmäßig“, sagt er und zeigt sich sehr positiv gestimmt. Eine Sache hat er aber anzumerken: „Wenn die älteren Menschen auf den Bus angewiesen sind, um auf den Markt zu kommen, wäre es wünschenswert, wenn es noch ein paar Sitzmöglichkeiten gäbe“, so Klever. Auch Monika und Ewald Schönig, die an ihrem Stand unter anderem Langos anbieten, hatten zwar am Anfang ein paar Bedenken, diese sind aber mittlerweile verflogen. „Die Kundschaft äußert sich sehr positiv, insbesondere weil man hier einfach gut parken kann“, berichtet das Ehepaar einhellig.

Am Fischstand zeigt sich Wessel Wonder sehr zufrieden. „Ich kann die Gemeinde nur loben, wie man das vermittelt hat“, sagt der gebürtige Holländer. Einziger Minuspunkt sei – und da schließen sich einige andere Standbesitzer an – die fehlende Laufkundschaft. Am Rathaus seien einfach mehr Leute zufällig vorbeigekommen und hätten noch schnell etwas an einem der Stände gekauft. Aber insgesamt sei durch den Umzug nicht weniger los als vorher. non

