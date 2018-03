Stapelbänke und neue Musikinstrumente

Anzeige

Plankstadt.Stapelbänke, Sitzwürfel, eine Gartenhauserweiterung und neue Musikinstrumente, das ist die Wunschliste der Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde, heißt es in einer Pressemitteilung. Die CDU überreichte nun 3200 Euro aus dem Erlös der Christbaumaktion an die vier Einrichtungen (Kindergarten St. Martin, Kindergarten St. Nikolaus, evangelischer Kindergarten und Kindergarten Postillion/Abenteuerhort).

Wie in jedem Jahr hatten sich freiwillige Helfer für das Einsammeln der ausgedienten Christbäume im Januar unter Leitung des CDU-Gemeindeverbandes und der CDU-Fraktion zusammengefunden. Ergebnis war ein stattlicher Betrag, der durch die über 70 Helfer unter Beteiligung von Mitarbeiterinnen und Eltern eingesammelt wurde. Das Geld geht zu 100 Prozent an Kinder- und Jugendeinrichtungen in Plankstadt.

Anlässlich der Übergabe der Schecks hatten die vertretenden Gemeinderäte die Gelegenheit, den nahezu abgeschlossenen Erweiterungsbau des Kindergartens St. Martin zu besichtigen. Auch wurden aktuelle Fragen diskutiert. Man sei gut aufgestellt und sei auch auf die Erweiterungen durch die Baugebiete vorbereitet, so die zusammengefasste Meinung der Leiterinnen.