Statt Gänsemarsch Rummel in Sonne

Plankstadt.Die dicken Jacken konnten die Besucher des Kerwe-Auftakts am Samstag zu Hause lassen, viele kamen stattdessen in T-Shirt oder Top: Der Goldene Oktober machte die Eröffnung der vier tollen Tage auf dem Festplatz zu einem besonderen Erlebnis bei strahlendem Sonnenschein. „Das haben wir nicht oft gehabt in den vergangenen 45 Jahren, in denen der Plankstadter Carneval-Club (PCC) die Kerwe ausgerichtet hat“, freute sich PCC-Vorsitzender Hans-Peter Rossrucker.

Vielleicht ist der goldene Start der Kerwe auch als positives Zeichen für die Veranstalter selbst anzusehen. Nach mehreren Wechseln im Vorstand hat Rossrucker im Juli den Vorsitz kommissarisch übernommen (wir berichteten), nachdem er zuvor drei Jahre als Stellvertreter fungierte. Der inzwischen für viele Vereine existenzbedrohende Mangel an Nachwuchs und tatkräftigen Mitgliedern, die in ihrer Freizeit umfangreiche Posten zu übernehmen bereit sind, wirkte sich auch auf die Aktivitäten der Narren aus. Doch mit der Kerwe-Eröffnung wollte der PCC einen Schlusspunkt hinter diese schwierige Phase setzen. „Wir wollen, dass der Verein weiterbesteht. Im nächsten Jahr feiern wir unsere Gründung vor 50 Jahren, wir sind also eine Institution in der Gemeinde. Und wir werden – im Rahmen unserer Möglichkeiten – wieder aktiver werden“, versprach Hans-Peter Rossrucker.

Rathaussturm geplant

Das sollen die Plankstädter vor allem bei den Festen merken. Mit dem Beginn der fünften Jahreszeit wird es bald einen Rathaussturm geben, und auch beim Ortsmittefest im kommenden Jahr wollen die Blau-Weißen wieder mitmischen. Eine Herzensangelegenheit soll darüber hinaus die Kerwe bleiben. „Hier verändert sich nichts, die Kerwe im Oktober wird auch in Zukunft von uns organisiert“, stellte PCC-Vorsitzender Hans-Peter Rossrucker klar.

Vorteile durch Brauerei im Ort

Und so konnten zahlreiche Besucher und Vereinsmitglieder am Samstagnachmittag den Bieranstich von Bürgermeister Nils Drescher vor den schon am helllichten Tag bunt beleuchteten Fahrgeschäften verfolgen. Die Welde-Brauerei hatte ihr traditionellen Fass gespendet – „wenn man schon eine der besten Brauereien der Region im Ort hat, hat das eben viele Vorteile“, erklärte Drescher lachend, während er den Zapfhahn unter den Augen von Welde-Vertreter Jens Kietzmann ins Holz schlug.

Im Amtssitz des Bürgermeisters wird dann die Kerweschlumpel bis Dienstag ihren Ehrenplatz finden, bevor sie zum Kerweausklang verbrannt wird. Viele Ehrenamtliche des PCC hatten die traditionelle Figur in liebevoller Handarbeit gebastelt, damit sie die vier tollen Tage als Ehrengast erleben kann. Die Schnaps-Taufe durch den Bürgermeister und den PCC-Vorsitzenden jedenfalls überstand sie souverän.

Als Vertreter der IG Vereine erinnerte Wolfgang Eichhorn derweil an weitere alte Kerwetraditionen im Ort: Der Gänsemarsch vom ehemaligen Gasthaus Adler oder die Abholung der Schlumpel am Bahnhof etwa, woran sich nur noch die älteren Plankstädter erinnern werden. „Immerhin bleibt der Brauch am Leben, die Kerwe in den Gasthäusern der Gemeinde zu feiern – auch wenn es inzwischen nicht mehr viele davon gibt und neue Wirte bisweilen nicht viel mit dieser Tradition anfangen können“, so Eichhorn.

Fahrgeschäfte und Buden testen

Zum Auftakt aber füllte sich der Festplatz mit vielen jungen und älteren Besuchern, die die verschiedenen Fahrgeschäfte und Buden testeten und sich in der warmen Oktobersonne die unterschiedlichsten Leckereien schmecken ließen. Ein Festzelt gibt es in Plankstadt nicht – doch bei einem solchen Herbst schien das am Wochenende kaum einen Besucher zu stören.

