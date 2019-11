Steinberg ist Oberministrant

Plankstadt.In der katholischen Kirchengemeinde St. Nikolaus ist es seit vielen Jahren Tradition, dass bei einem feierlichen Gottesdienst neue Ministranten in den Kreis der Ministranten aufgenommen werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Pfarrer Lovasz begrüßte daher sechs Jungen und Mädchen sowie deren Gruppenleiterinnen Katharina Klein und Lina Kops. Oberministrantin Katharina Best stellte die neuen Ministranten einzeln vor und überreichte ihnen schließlich ihre gesegneten Plaketten und Ministrantenausweise.

Zum Ende des Festgottesdienstes wurde offiziell bekannt gegeben, dass Pascal Kneller aufgrund seines Studiums sein Amt als Oberministrant niederlegen muss. Wolfgang Stein bedankte sich im Namen der Pfarrgemeinde für dessen langjähriges Engagement und überreichte ein kleines Präsent. Dann begrüßte er Johannes Steinberg in seinem neuen Amt als Oberministrant, das er zukünftig im Team mit Katharina Best ausüben wird.

Diashow als Rückblick

Nach dem Gottesdienst luden die Ministranten Familienangehörige und Freunde zum gemeinsamen Mittagessen in den Pfarrsaal ein. Im Anschluss daran veranstalteten die einzelnen Ministrantengruppen im Beisein der beiden Pfarrer Uwe Lüttinger und Reinholdt Lovasz ein buntes Unterhaltungsprogramm. Außerdem wurden einige langjährige Ministranten verabschiedet. Der offizielle Teil endete mit einem als Diashow präsentierten Jahresrückblick, der einen guten Einblick in die vielfältigen Aktivitäten des vergangenen Jahres gab. Bei Kaffee und Kuchen klang der Nachmittag dann gemütlich aus.

Auch im neuen Kirchenjahr werden nun 64 Ministranten die Kirche vor Ort mitgestalten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 30.11.2019