Stephan Frauenkron ist Hauptamtsleiter

Plankstadt.Stephan Frauenkron ist der neue Hauptamtsleiter. Er tritt seine Stelle im Rathaus zum 1. Februar an. Bis dahin ist er noch im Dienst der Stadt Mannheim tätig, und zwar als Leiter der Bürgerdienste für die Ortsteile Seckenheim, Friedrichsfeld und Rheinau.

Stephan Frauenkron tritt die Nachfolge von Michael Thate an, der bereits zum 1. November in seine Heimat Linkenheim-Hochstetten nördlich von Karlsruhe zurückgekehrt ist. Er war seit 2009 – also fast zehn Jahre lang – Hauptamtsleiter in Plankstadt. grö/Bild: Groß

