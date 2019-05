Stephan Verclas bleibt Abteilungsleiter

Plankstadt.Im sportlichen Bereich der Handballabteilung hat die TSG Eintracht bei ihrer Jahreshauptversammlung ein positives Fazit gezogen. Abteilungsleiter Stephan Verclas verlas die Tagesordnung. Die erste Mannschaft belegte in der Badenliga den vierten Platz. Die zweite Mannschaft legte ebenfalls eine gute Saison hin und platzierte sich in der 1. Kreisliga auf Platz drei. Der Aufstieg wurde knapp verpasst. Die dritte Mannschaft hatte mit Personalproblemen zu kämpfen und fand sich in der 2. Kreisliga auf Platz 11 wieder, was den Abstieg bedeutet.

Das Trainerteam der ersten Mannschaft bleibt für die kommende Saison bestehen. Im Spielerkader stehen drei Abgänge fest: Timm Kemptner, André Treiber und Björn Koffeman. Die Trainer der zweiten Mannschaft, Andreas Großhans und Timo Klein, haben ihr Amt niedergelegt. Mit Sebastian Pristl und Maximilian Verclas wurden Nachfolger gefunden. Auch die Trainer der dritten Mannschaft, Bernhard Mayer und Björn Koffeman, stehen in der nicht mehr zur Verfügung. Bisher sind keine Nachfolger gefunden. Problematisch ist, dass Stand heute das Schiedsrichtersoll erneut nicht erfüllt werden kann. Es drohen eine Geldstrafe und ein Punktabzug.

Bierathlon als Abschluss

Auch außerhalb der Sporthalle fällt der Rückblick auf das vergangene Jahr gut aus. Für jedes Event konnte ein Organisationsteam gefunden werden und die von der Abteilung veranstalteten Festivitäten waren große Erfolge. Hier möchte sich die Abteilung bei allen Helfern bedanken. Auch im kommenden Jahr stehen wieder verschiedene Feste auf dem Plan, den Anfang wird das Vatertagsfest auf dem Beuschleinhof machen, gefolgt vom Ortsmittefest und dem Straßenfest, das dieses Jahr allerdings nicht in der Ladenburger Straße stattfinden wird. Den Abschluss macht der Bierathlon.

Die Kassenprüfung ergab keine Beanstandung. Auch der Bericht des Jugendleiters fiel positiv aus: Alle Mannschaften haben eine erfolgreiche Runde gespielt. Besonders hervorzuheben sind die C-Jugend, die als Landesligist in der höchsten Spielklasse angetreten ist, und die weibliche E-Jugend, die kein Spiel verloren hat.

In der kommenden Saison wird man im männlichen Bereich mit einer E-, D-, C- und B-Jugend antreten. Im weiblichen Bereich gibt es eine E-Jugend und eine D-Jugend. Zudem gibt es drei Minimannschaften. Im Mini-, E-, D- und C-Jugend-Bereich ist die Abteilung hervorragend aufgestellt. In der B-Jugend und der weiblichen D-Jugend hingegen ist man personell dünn besetzt, daher gibt es eine Kooperation mit dem TV Eppelheim. Die C- und B-Jugend werden in der BHV-Quali-Runde antreten, die D-Jugend wird die Kreisquali spielen. Zudem werden alle Jugendmannschaften gemeinsam auf ein Turnier fahren.

Den Abschluss machte der Tagesordnungspunkt „Sonstiges“. Hier gab es zwei Dinge zum Badischen Handball-Verband zu vermelden. Zum einen wählt der BHV bald einen neuen Geschäftsführer. Bislang einziger Kandidat ist Peter Knapp. Zudem werden die Kreise Mannheim, Heidelberg und Neckar-Odenwald-Tauber ab der Saison 2020/2021 zusammengelegt. Die genauen Modalitäten werden beim Verbandstag am Samstag, 1. Juni bestimmt. zg/nt

