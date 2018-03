Stimmigen Entwurf jetzt umsetzen

So sieht das geplante Baugebiet „Kantstraße Nord“ von oben aus. Die Pfeile und Linien zeigen die Begrenzungen. Die großen blauen Pfeile symbolisieren die Grünzüge an den Seitenrändern. Die gelben und der kleine blaue Pfeil stellen die Zugänge zum Baugebiet dar. Die gelben Pfeile sind dabei Straßen, der blaue Pfeil ein Fußweg. © Stadtplaner/Architekten Gerhardt

Plankstadt.Es wird konkreter in Sachen Baugebiet „Kantstraße Nord“. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung beschlossen, die Planungsleistungen an das Stadtplanungsbüro Gerhardt aus Karlsruhe zu vergeben. Lediglich die Grüne Liste war gegen die Vergabe, da die Fraktionsmitglieder generell gegen die Bebauung dieses Gebiets sind.

Bürgermeister Nils Drescher machte vor der Abstimmung und der

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4212 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 21.03.2018