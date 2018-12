Stoch: Schwimmbäder sind Pflicht

Plankstadt.Wie eng Landespolitik und Kommunalpolitik miteinander verknüpft sind, zeigten verschiedene Diskussionsbeiträge bei der vergangenen Vorstandssitzung der Plankstadter SPD hinsichtlich der Förderung des Landes für die Sanierung kommunaler Schwimmbäder, heißt es in einer Pressemitteilung des Ortsvereins.

Andreas Stoch, Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion, hatte vor kurzem beim Besuch in Plankstadt (wir berichteten) erklärt, dass seine Fraktion auf eine verstärkte Förderung von Sanierungsmaßnahmen bei kommunalen Anlagen durch das Land dringen werde. Dieser Tage hat Stoch sich konkret zur Landesförderung kommunaler Schwimmbäder geäußert, schreibt der SPD-Ortsverein. „Schwimmbäder in unseren Städten und Gemeinden sind Pflicht und sollten nicht nur als Kür bezeichnet werden“, wurde er wörtlich zitiert. Für ihn und die Landes-SPD gehöre zwingend ein Förderprogramm für kommunale Schwimmbäder in Angriff genommen. Die Schwimmhalle in Plankstadt wird derzeit mit einem Aufwand von 2,5 Millionen Euro saniert, war aus der Gemeinderatsfraktion zu hören. Die klare Haltung des SPD-Fraktionschefs im Landesparlament wurde nachdrücklich begrüßt.

Born als Hoffnungsträger

Ein weiterer positiver Aspekt in der Landespolitik wurde angesprochen: Der SPD-Abgeordnete im hiesigen Wahlkreis, Daniel Born, habe sich als Hoffnungsträger herausgestellt, waren die Vorstandsmitglieder zusammen mit den SPD-Gemeinderäten übereinstimmend der Meinung. Seine Reden im Landtag seien bestens fundiert und hinterließen nicht nur bei den SPD-Parlamentariern nachhaltigen Eindruck.

Seine ausgezeichnete Arbeit habe beim Landesparteitag ihren Niederschlag gefunden, stellte Ortsvereinsvorsitzender Dr. Jürgen Kegler fest. Er sei in den Vorstand gewählt worden und habe von den 20 Beisitzern gleich im ersten Wahlgang die meisten Stimmen von allen Kandidaten erhalten. Auch Neza Yildirim, Kandidatin bei der Bundestagswahl 2017 im hiesigen Wahlkreis, sei als Beisitzerin in den Landesvorstand gewählt worden. Die hiesige Region sei also im SPD-Landesvorstand hervorragend vertreten, heißt es in der Pressemitteilung.

Nach diesen durchweg erfreulichen Nachrichten aus der Landespolitik wandte sich der Ortsvereinsvorstand in seiner Sitzung der Kommunalpolitik zu und behandelte den vorliegenden Entwurf zum Wahlprogramm für die Gemeinderatswahl. Dabei wurde einstimmig beschlossen, den Programmentwurf unverändert der nächsten Mitgliederversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen. sr/zg

