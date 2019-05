Stöbern – und dabei Bedürftigen helfen

Plankstadt.Es ist so weit: der „Kruuschd & Krempelmarkt“ geht in seine zweite Auflage. Er gilt als Mekka für all jene, die Besonderheiten und Schnäppchen suchen und jenen im Ort helfen wollen, denen es nicht so gut geht. Denn der Erlös kommt der Notgemeinschaft zugute, wie die Stadt mitteilt.

Dabei steht am Freitag, 28. Juni, von 18 bis 22 Uhr, und am darauffolgenden Samstag, 29. Juni, von 10 bis 12 Uhr, im Gemeindezentrum der Nachhaltigkeitsgedankte im Vordergrund. Denn bevor der alte „Kruuschd und Krempel“ in der Mülltonne landet oder im Keller verstaubt, findet ein anderer vielleicht gerade in einer bunt verzierten Vase oder altem Teeservice seinen ganz persönlichen Schatz.

„Reinschauen lohnt“, versprechen die Macher von der Lokalen Agenda und dem Kunst- und Kulturforum schon vorab. Das zeigen die guten Erfahrungen und der hohe Erlös aus dem vergangenen Jahr mit der Premiere des Marktes „Damals konnten wir 2000 Euro an die Notgemeinschaft übergeben“, freut sich Rita Wolf im Nachgang noch immer. Sie hat den ersten Markt initiiert und gehört auch jetzt zum Team bei der Neuauflage.

Bürgermeister Nils Drescher übernimmt erneut die Schirmherrschaft für den Markt: „Das Engagement für den Nächsten ist toll“, sagt er seine Unterstützung zu. Damit auch 2019 eine große Summe erzielt werden kann, sind ab sofort alle, die etwas für den Markt zur Verfügung stellen wollen, aufgerufen zu sammeln. In jedem Haushalt fänden sich Gegenstände, die nie gebraucht oder aus Versehen gekauft wurden – womöglich noch neu verpackt. „Bringen Sie die Sachen zu uns, dann helfen Sie anderen“, motiviert Rita Wolf zur Spende. Im Vorfeld des „Kruuschd & Krempelmarktes“ werden diese daheim überflüssigen Dinge gesammelt und sortiert.

Abgabezeiten stehen fest

Die Annahmestelle im Gemeindezentrum ist am Mittwoch, 26. Juni, von 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, sowie am Donnerstag, 27. Juni, von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Eine Anlieferung mit dem Auto ist über die Tiefgarage möglich. Um die Abgabe zu erleichtern, bitten die Verantwortlichen, die Gegenstände in Tüten und Kartons zu verpacken, die nicht wieder zurückgegeben werden.

Angenommen werden Jacken (keine sonstige Bekleidung), Spielzeug in Originalverpackung, kleine funktionsfähige Elektrogeräte, Geschirr und Gläser, Haushaltswäsche, Taschen, Accessoires und Schmuck, Dekoartikel und ähnliches. Alle Verkaufsspenden müssen in einem guten, sauberen Zustand abgegeben werden. Nicht angenommen werden Bücher, Ski-Ausrüstung, Kinderkleidung, Bettwäsche, Schuhe, Röhrenfernseher, Sport- und Fitnessgeräte, CDs oder Kassetten. zg

