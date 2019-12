Strahlkraft des Jesuskindes verändert Menschen positiv

Plankstadt.Nach der Krippenfeier der Kinder am Nachmittag mit Pfarrer Reinholdt Lovasz und der feierlichen Christmette an Heiligabend, die Pfarrer Uwe Lüttinger mit der Gemeinde feierte, leitete Reinholdt Lovasz den Festgottesdienst an Weihnachten und Kaplan P. Thomas Palakudijil den Festgottesdienst am zweiten Weihnachtstag, der durch die Gesänge des Kirchenchores unter Leitung von Valerie Schnitzer

...