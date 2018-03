Anzeige

Plankstadt.Das bekannte Trio „Evas Schwestern“ ist am Samstag, 14. April, 19.30 Uhr, in der „Wärtschaft“ zu Gast. Sie feiern 2018 ihr zehnjähriges Bühnenjubiläum. 2008 trafen Christine Laqua, Anne Malsam und Elena Spitzner erstmals aufeinander, um für ein gelungenes Sommerkonzert im Schwetzinger Awo-Innenhof zu proben. Die drei Sänger- und Musikerinnen selbst nennen es „glückliche Fügung“. Mittlerweile blickt das Trio auf drei erfolgreiche Revuen und vielfältige Konzerte zurück.

In der „Wärtschaft“ schlüpfen die Ladys in bunte Petticoats und nehmen die Gäste“ mit auf ihre musikalische Reise in die 50er und 60er Jahre. Fein aufeinander eingespielte Stimmen, eigene Arrangements und eine gehörige Portion Selbstironie sind die Zutaten für diese außergewöhnliche und freche Mischung! Mitsingen erlaubt. Passend zum Abend serviert das Team der „Wärtschaft“ ein 50er-Jahre-Menü. Der Eintritt kostet 42 Euro einschließlich Musik, Drei-Gänge-Menü und, Aperitif. Tische und Plätze sind nummeriert. zg