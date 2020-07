Strom fürs Auto gibt’s am Adlergebäude

Plankstadt.Die neue E-Ladesäule, die seit Kurzem auf dem neugestalteten Parkplatz auf dem Adler-Areal steht, wurde nun offiziell der Öffentlichkeit übergeben, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Auf den zwei reservierten Stellflächen lassen sich Elektroautos an zwei Wechselstrom-Anschlüssen vom Typ 2 mit bis zu 22 Kilowatt (kW) Leistung aufladen.

„Bei den neueren E-Fahrzeugen bringt eine halbe Stunde Laden schon bis zu 50 Kilometer Reichweite“, erläuterte dazu Kommunalberater Andreas Stampfer von der EnBW-Tochtergesellschaft Netze BW. Die EnBW hat die Station geliefert, betreibt sie zukünftig und versorgt sie mit 100 Prozent Ökostrom.

„Mit der Inbetriebnahme der insgesamt vierten Ladestation für je zwei Fahrzeuge hier in Plankstadt sehen wir uns als Vorreiter in der Region auf dem Weg ins e-mobile Zeitalter“, freute sich Bürgermeister Nils Drescher. Als grundlegender Baustein für ein nachhaltiges Verkehrskonzept sei die Elektromobilität ein Thema, dem sich keine Kommune in Zukunft entziehen könne. „Damit erhöhen wir zudem die Attraktivität unserer Gemeinde bei Einwohnern und Gästen“, unterstreicht Nils Drescher.

Der Standort der neuen Ladestation sieht die Gemeinde als optimal verortet: in der Ortsmitte direkt beim neuen Dienstleistungszentrum mit Ärzten und Sparkassenfiliale sowie in fußläufiger Nähe zu Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten, Seniorenwohnanlage und bald auch wieder den Verwaltungsgebäuden.

Der Zugang zu den Ladepunkten erfolgt am einfachsten mit der „EnBW mobility+ App“ oder mithilfe handelsüblicher RFID-Karten, die auch bei Nutzern aus dem europäischen Ausland verbreitet sind.

Die App biete laut Andreas Stampfer die Möglichkeit, mit dem Smartphone an allen Stationen des Energieversorgers und weiteren knapp 40 000 Ladepunkten in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu „tanken“ und zu bezahlen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 25.07.2020