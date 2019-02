Plankstadt.Der nicht mehr zeitgemäßen an Dachständer gebundenen Stromversorgung – wie hier auf diesem Bild im Rosental – hat die letzte Stunde geschlagen. Sie wird abmontiert, wozu die lokale Stromzufuhr vorübergehend abgestellt wurde. In Zukunft wird die Energie über Erdkabel geliefert. Dazu waren 2017/18 zahlreiche Straßenarbeiten in diesem Bereich vorgenommen worden. mj/Bild: Junker

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 22.02.2019