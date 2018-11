Süßes Gebäck stimmt auf die Adventszeit ein

Plankstadt.Gerald Sauer und sein Team stehen am Edelstahltisch und sind bewaffnet. Mit Ausstechern in Sternform. Vor ihnen liegt der dunkle Teig mit dem hellen Guss schon parat, makellos. Das bleibt nicht lange so. Die Bäcker in der Backstube Leisinger nehmen die Ausstecher und haben im Nu zahlreiche Sternchen parat. Sie kommen auf ein Blech, das schon bereit liegt.

Die Zimtsterne sind der fast

...