Sven Berlinghof zum Vorsitzenden gewählt

Plankstadt.Bei der Generalversammlung im Vogelpark bedankte sich der Vorstand des Kanarien-, Exoten- und Vogelschutzvereins, Franz Kutzer, bei allen ehrenamtlichen Helfern, welche durch ihre Mithilfe dazu beitragen, den Vogelpark zu erhalten. Sein Dank ging aber auch an alle Sponsoren, Spender und Unterstützer des Vereins, denn ohne sie sei es nicht möglich, die kleine Erholungsoase in Plankstadt zu erhalten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mit seinem Jahresbericht gab Kutzer nochmals einen Rückblick auf das abgelaufene Geschäftsjahr. Durch den unerbittlichen Einsatz der Aktiven im Verein sei es wieder gelungen, den Vogelpark in einen ansehnlichen Zustand zu bringen, was von den Besuchern immer wieder bestätigt wird und darauf könne man stolz sein. Durch das unmögliche Verhalten des ehemaligen Pächters der Gaststätte habe der Verein kurz vor dem Ruin gestanden und er habe alles tun müssen, um die finanzielle Lage so gut wie möglich zu überstehen. Mit dem neuen Pächter habe man aber eine sehr gute Entscheidung getroffen, weil er das Lokal wieder auf das Niveau gebracht habe, wie sich dies der Verein wünscht.

Mitgliederzahl steigt

Die Anzahl der Mitglieder habe sich wieder leicht erhöht, was für den Verein positiv sei, aber es habe sich nicht ergeben, dass sich dabei jemand als aktives Mitglied finden ließ, um bei den Arbeiten im Park mitzuhelfen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Kutzer schloss seinen Bericht und Zuchtwart Sven Berlinghof berichtet: Mit 42 Arten und rund 300 Vögeln sei der Vogelpark gut bestückt und biete dem Besucher eine große Vielfalt. Aber auch von den umliegenden Schulen werde dieses Angebot als Lehrmaterial am lebenden Objekt genutzt. Zahlreiche Nachzüchtungen zeigten, dass die Tiere im Park gut untergebracht seien und sich dort auch wohlfühlten, so Berlinghof in seinem Bericht.

Hauptkassiererin Susanne Fiedelak gab einen ausführlich Bericht über alle Einnahmen und Ausgaben und die Mitglieder zeigten sich erstaunt, wie viel Geld der Verein allein für den Vogelpark jährlich aufbringen muss. So fallen allein für Futterkosten, Strom, Wasser, Versicherungen und Baumaterial rund 8000 bis 10 000 Euro an. Da die Arbeiten von den Aktiven selbst erledigt werden, fallen daher keine Lohnkosten an und nur so sei es möglich, dies alles zu bewältigen. Kassenprüferin Andrea Gölz bestätigte Fiedelak eine einwandfreie Kassenführung und bat die Anwesenden die Kassierein zu entlasten, was auch einstimmig geschah.

Neuwahlen im Fokus

Bevor man zum wichtigsten Punkt auf der Tagesordnung, den Neuwahlen, kam, wurde der gesamte Vorstand einstimmig entlastet und es wurde ein Wahlleiter für die bevorstehenden Neuwahlen gewählt. Einstimmig wurde Jürgen Hartmann dafür bestimmt.

Mit über 50 Jahren Vereinszugehörigkeit waren Franz Kutzer und Heinz Wink immer für den Verein tätig, auch im engeren Vorstand: Schon beim Bau des Vogelparks zeichneten sie verantwortlich und halfen stets bei den Reinigungs- und Futterwochen im Vogelpark oder im engeren Vorstand. Nun waren Heinz Wink, 77 Jahre alt, und Franz Kutzer, 82 Jahre alt, aus Altersgründen der Meinung, dass es Zeit sei, jüngeren Mitgliedern die Verantwortung zu überlassen, und stellten sich für die Neuwahlen nicht mehr auf. Dies soll aber nicht bedeuten, dass sie dem Verein als Aktive nicht mehr zur Verfügung stehen, wie die beiden betonten.

Der alte Vorsitzende Franz Kutzer wünschte allen neu gewählten für die Zukunft alles Gute und sprach die Hoffnung aus, dass der Verein so weitergeführt wird, wie dies seit Bestehen bisher der Fall war. zg

