Talente so einsetzen, dass sie wertvoll sind

Plankstadt/Oftersheim.Der emeritierte Weihbischof Rainer Klug spendete am Samstag 35 Firmanden aus Plankstadt, 30 Firmanden aus Oftersheim und zwei Firmanden aus der ungarischen Gemeinde in Mannheim, die durch Kooperator Reinholdt Lovasz seelsorgerisch betreut wird, in der Pfarrkirche St. Nikolaus das Sakrament der Firmung.

In einem schönen Festgottesdienst, der musikalisch von Hans-Peter Weirether an der Orgel und dem Chor „Voice“ gestaltet wurde, ging Weihbischof Klug sehr persönlich auf die Firmanden ein. So berichtete er von eigenen Erfahrungen, die ihm Mut gaben, von seiner Berufung zum Priesterdienst sowie von Mutter Teresa, die sich mit 16 Jahren, also in dem Alter, in dem sich viele Firmanden befinden, für ein Leben für Arme, Obdachlose, Kranke und Sterbende entschloss.

Schließlich sprach er über das Evangelium, in dem es um das Gleichnis von den anvertrauten Talenten ging.

Zum Nachdenken angeregt

„So wie der Mann, der seinen Dienern die Talente übergeben hat, so hat auch jeder Einzelne von uns Talente, die es nicht zu vergraben, sondern so einzusetzen gilt, dass sie für uns selbst und andere wertvoll sind“, sagte Rainer Klug. Durch die Vortragsweise gelang es dem Geistlichen, die gesamte Gemeinde anzusprechen und zum Nachdenken anzuregen.

Zum eigentlichen Empfang der Firmung stellten sich die Jugendlichen zusammen mit ihren Paten im Chorraum auf. Weihbischof Klug legte jedem einzeln die Hand auf und zeichnete ein Kreuz mit Chrisam auf die Stirn.

Marion Kolb übernahm für die Pfarrgemeinde St. Nikolaus die Begrüßung, Carmen Kurz-Ketterer dankte für die Pfarrgemeinde St. Kilian den Katecheten für ihren Einsatz in der Vorbereitung auf dieses Ereignis.

Nach dem Gottesdienst fand ein Umtrunk im katholischen Pfarrsaal statt, bei dem die Möglichkeit zu einem Gespräch mit Weihbischof Rainer Klug gegeben war. ms

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 19.11.2018