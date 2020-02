Tanzen und rumhüpfen

Plankstadt.Für die Kinder von drei bis zwölf Jahren veranstaltet die TSG Eintracht am Sonntag, 16. Februar, von 15.11 bis 18 Uhr in der Dr.-Erwin-Senn-Halle einen Kinderfasching. Ein Team unter der Leitung von Doris Sessler hat einmal mehr jede Menge Spiele vorbereitet und sorgt für viel Vergnügen, Unterhaltung und Stimmung, damit sich die Mädchen und Jungen amüsieren, heißt es in einer Mitteilung. Musik zum Tanzen, Herumhüpfen und Bewegen darf natürlich nicht fehlen, ebenso wie eine Kostümprämierung. Bei Kaffee und Kuchen können die Eltern dem bunten Treiben entspannt zusehen. Das alles gibt es zu familienfreundlichen Preisen.

Der Verein weist darauf hin, dass es nicht gestattet ist, mitgebrachte Speisen und Getränke beim Kinderfasching zu verzehren. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 11.02.2020