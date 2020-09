Tauben sind intelligent

Hallo Kinder! Wenn ihr durch die Stadt lauft und vielleicht etwas esst, kommen sie schnell: Tauben. Überall watscheln sie herum und picken Futterreste vom Boden auf. Viele Menschen finden Tauben nervig oder eklig, da sie die Plätze dreckig machen. Tierschutzvereine, unter anderem der Tierschutzverein Schwetzingen und Umgebung, sieht das anders. Er findet, Tauben haben ihren schlechten Ruf nicht verdient. Wusstet ihr, dass Tauben auch menschliche Gesichter erkennen können? Sie sind ziemlich intelligente Tiere. Tauben bleiben außerdem ein Leben lang mit ihrem Partner zusammen. Deshalb gelten sie auch oft als Symbol für Treue und Liebe. Da sie sich leicht an den menschlichen Lebensraum anpassen, unsere Abfälle essen und sich das ganze Jahr vermehren, gibt es so viele von ihnen. Trotzdem solltet ihr Tauben nicht unkontrolliert füttern. In den Abfällen fehlen wichtige Stoffe, viele Tiere sind deshalb krank oder unterernährt. Stattdessen braucht man Vogelhäuschen, die mit Vogelfutter gefüllt sind. Wenn ihr Tauben nicht mögt, ist das nicht schlimm. Wichtig ist aber, dass ihr sie trotzdem respektiert und sie auf keinen Fall quält oder tretet. Das gilt übrigens immer: Ihr müsst nicht mit allen Menschen einer Meinung sein oder alle Tiere mögen, aber ihr solltet sie respektieren. Respekt hat jeder verdient. Das heißt höflich miteinander umzugehen, aufeinander zu achten und alle Lebewesen so behandeln, wie man selbst auch gerne behandelt werden möchte.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 18.09.2020